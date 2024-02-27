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Зеленський прилетів до Саудівської Аравії
Зеленський прилетів до Саудівської Аравіїhttps://racurs.ua/ua/n192802-zelenskyy-pryletiv-do-saudivskoyi-araviyi.htmlРакурс
Президент України прибув до Саудівської Аравії для зустрічі з принцом Мухаммадом бін Салманом аль Саудом.
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Володимир Зеленський проведе переговори щодо формули миру, повернення полонених, напрями економічної співпраці та участі Саудівської Аравії у відбудові України.
У травні 2023 року Зеленський взяв участь у саміті Ліги арабських держав: закликав долучитися до реалізації «формули миру» та сприяти «захисту» українців, зокрема української мусульманської спільноти. Президент також провів зустрічі з главами делегацій ОАЕ, Оману та Кувейту.
Зеленський тоді також зустрічався з бін Салманом аль-Саудом. Президент повідомив, що Україна зацікавлена в продовженні спільних зусиль зі звільнення полонених, згадавши участь Саудівської Аравії у поверненні з російського полону десятьох іноземців минулої осені. Восени 2023 року Ель-Ріяд також допомагав Києву в обміні полоненими.
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