Зеленский прилетел в Саудовскую Аравию

https://racurs.ua/n192802-zelenskiy-priletel-v-saudovskuu-araviu.html

Ракурс

Президент України прибув до Саудівської Аравії для зустрічі з принцом Мухаммадом бін Салманом аль Саудом.

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Володимир Зеленський проведе переговори щодо формули миру, повернення полонених, напрями економічної співпраці та участі Саудівської Аравії у відбудові України.

У травні 2023 року Зеленський взяв участь у саміті Ліги арабських держав: закликав долучитися до реалізації «формули миру» та сприяти «захисту» українців, зокрема української мусульманської спільноти. Президент також провів зустрічі з главами делегацій ОАЕ, Оману та Кувейту.

Зеленський тоді також зустрічався з бін Салманом аль-Саудом. Президент повідомив, що Україна зацікавлена в продовженні спільних зусиль зі звільнення полонених, згадавши участь Саудівської Аравії у поверненні з російського полону десятьох іноземців минулої осені. Восени 2023 року Ель-Ріяд також допомагав Києву в обміні полоненими.