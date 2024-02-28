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Большая колонна российской техники прибыла в беларусь. Фото: «АТЕШ»
Большая колонна российской техники прибыла в беларусь — партизаныhttps://racurs.ua/n192825-bolshaya-kolonna-rossiyskoy-tehniki-pribyla-v-belarus-foto.htmlРакурс
Російська військова техніка прибула до білорусі.
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Українські партизани зафіксували переміщення військової техніки ворога в цю країну. Велика колона складі 60 одиниць бронетехніки прибула до Мінська залізничним шляхом. Основну частину колони складають БМП-2 та 4МТ-ЛБ. Про це рух опору «АТЕШ» повідомив у Telegram.
Зазначається, що російські війська продовжують використовувати територію білорусі у злочинній війні проти України. Партизани наголосили, що прихильники України в білорусі уважно відстежують кожен крок ворожих військ.
Як відомо, білорусь з перших днів повномасштабного вторгнення допомагає рф у війні проти України, зокрема, розміщує на своїй території російську техніку та війська.
Нагадаємо, у січні чотири рейси транспортного літака Boeing 747−4FTF з Китаю доставили до білорусі військовий вантаж. Ця техніка, імовірно, не проходила митного очищення та одразу залишила аеропорт.
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