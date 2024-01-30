У білорусь чотирма рейсами з Китаю доставили військовий вантаж. Фото: Air China Cargo

https://racurs.ua/ua/n191874-chotyry-litaky-dostavyly-u-bilorus-viyskovyy-vantaj-z-kytau-sposterigachi.html

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Чотири рейси транспортного літака Boeing 747−4FTF з Китаю доставили до білорусі військовий вантаж.

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На початку цього місяця спостерігалася нетипова активність китайської вантажної авіакомпанії Air China Cargo в аеропорту «Мінськ». За чотири дні «Боїнг» здійснив чотири рейси за маршрутом Урумчі-Мінськ. Всі рейси прибували до Мінська фактично в один й той самий час — з 9.30 до 10:10. Після цього літак перебував в Білорусі близько трьох годин, що достатньо для проведення розвантаження. Про це повідомило видання motolko.help.

Спостерігачі припускають, що рейси здійснювалися двома партіями, тобто, 8 та 9 січня, а також 10 й 11 січня. Зазначається, що в аеропорті «Мінськ» всі вантажні літаки зазвичай паркуються на спеціальних стоянках, але китайський «Боїнг» зупинявся на стоянці 1А, яка зарезервована для обслуговування урядових літаків.

Зазначається, що борт Air China Cargo доставив у білорусь військову техніку з КНР. Вантаж, імовірно, не проходив митного очищення та одразу залишив аеропорт, оскільки навколо місця стоянки військовому вантажу ніде розташуватися, щоб не привертати додаткової уваги й не стояти просто неба.

Повідомляється, що білоруська армія у 2017 році взяла на озброєння китайські бронеавтомобілі CS/VN3 Dajiang, які були привезені до країни за допомогою точно такого ж вантажного літака Boeing 747−4FTF компанії Air China Cargo.

Нагадаємо, у січні самопроголошений президент олександр лукашенко заявив, що рф надала білорусі тактичні ядерні ракети до комплексів «Іскандер». Це озброєння було надане коштом інших фінансових ресурсів, які білоруська республіка надає росії.

Джерело: motolko. help