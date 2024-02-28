Ракурсhttps://racurs.ua/
Велика колона російської техніки прибула до білорусі. Фото: «АТЕШ»
Велика колона російської техніки прибула до білорусі — партизаниhttps://racurs.ua/ua/n192825-velyka-kolona-rosiyskoyi-tehniky-prybula-do-bilorusi-foto.htmlРакурс
Російська військова техніка прибула до білорусі.
.
Українські партизани зафіксували переміщення військової техніки ворога в цю країну. Велика колона складі 60 одиниць бронетехніки прибула до Мінська залізничним шляхом. Основну частину колони складають БМП-2 та 4МТ-ЛБ. Про це рух опору «АТЕШ» повідомив у Telegram.
Зазначається, що російські війська продовжують використовувати територію білорусі у злочинній війні проти України. Партизани наголосили, що прихильники України в білорусі уважно відстежують кожен крок ворожих військ.
Як відомо, білорусь з перших днів повномасштабного вторгнення допомагає рф у війні проти України, зокрема, розміщує на своїй території російську техніку та війська.
Нагадаємо, у січні чотири рейси транспортного літака Boeing 747−4FTF з Китаю доставили до білорусі військовий вантаж. Ця техніка, імовірно, не проходила митного очищення та одразу залишила аеропорт.
Вороже ставлення поліцейських до людей в камуфляжі: профдеформація чи прислуговування агресору?
Смерть ексрадниці Кучми і колишньої заступниці генпрокурора Ольги Колінько та перші промахи поліції
Колабораціонізм існує у кожній війні і боротьба з ним є обов’язковою складовою перемоги — голова Касаційного кримінального суду
Загрузка...