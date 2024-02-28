Велика колона російської техніки прибула до білорусі. Фото: «АТЕШ»

https://racurs.ua/ua/n192825-velyka-kolona-rosiyskoyi-tehniky-prybula-do-bilorusi-foto.html

Ракурс

Російська військова техніка прибула до білорусі.

.

Українські партизани зафіксували переміщення військової техніки ворога в цю країну. Велика колона складі 60 одиниць бронетехніки прибула до Мінська залізничним шляхом. Основну частину колони складають БМП-2 та 4МТ-ЛБ. Про це рух опору «АТЕШ» повідомив у Telegram.

Зазначається, що російські війська продовжують використовувати територію білорусі у злочинній війні проти України. Партизани наголосили, що прихильники України в білорусі уважно відстежують кожен крок ворожих військ.

Як відомо, білорусь з перших днів повномасштабного вторгнення допомагає рф у війні проти України, зокрема, розміщує на своїй території російську техніку та війська.

Нагадаємо, у січні чотири рейси транспортного літака Boeing 747−4FTF з Китаю доставили до білорусі військовий вантаж. Ця техніка, імовірно, не проходила митного очищення та одразу залишила аеропорт.