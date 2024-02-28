Санкції США можуть вплинути на продаж російської нафти. Фото:

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Нові санкції США проти рф загрожують знизити продажі російської нафти Індії — найбільшому покупцю морської нафти країни-агресора.

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Індійські нафтопереробники вже стурбовані тим, що останні американські санкції створять проблеми щодо отримання суден для перевезення нафти з рф та можуть призвести до підвищення фрахтових ставок. А росії доведеться проводити ще більші обсяги через трейдерів, щоб захиститись від ризику подальших санкцій, що посилює невизначеність. Про це повідомило агентство Reuters.

Зазначається, що до повномасштабного вторгнення в Україну Індія рідко купувала нафту в росії, через високі витрати на транспортування. Однак зараз індійські НПЗ є великими покупцями, бо ціни на російську нафту набагато нижчі після того, як Європа заборонила імпорт нафти з країни-агресора.

Минулого року росія стала найбільшим постачальником нафти до Індії — ця країна імпортувала близько 1,66 млн барелів на день російської нафти у 2023 році порівняно із середнім показником у 652 тис. барелів на добу у 2022 році.

Зазначається, що зараз «Роснефть» запропонувала знижку у розмірі 3−3,50 дол. за барель до цін Дубая. Однак індійські нафтопереробники вважають запропоновану знижку незначною з огляду на невизначеність, спричинену санкціями.

Джерело в індійському уряді кажуть, що Індія продовжить купувати російську нафту тільки в тому випадку, якщо вона продаватиметься за ціною, нижчою від граничної ціни на судах, що не перебувають під санкціями.

Нагадаємо, 20 із 50 танкерів, які потрапили під санкції США з жовтня 2023 року, припинили транспортування російської нафти. У Мінфіні США заявляли, що заявив, що введені обмеження «досягають» своїх цілей: позбавляють росію прибутку від торгівлі енергоресурсами, необхідного для ведення війни в Україні, та сприяють стабільності енергетичних ринків.

Джерело: Reuters