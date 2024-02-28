Обновленное приложение «Воздушная тревога» будет извещать о приближении российских ракет

В приложении «Воздушная тревога» появятся новые функции, фото: Ajax Systems

https://racurs.ua/n192847-obnovlennoe-prilojenie-vozdushnaya-trevoga-budet-izveschat-o-priblijenii-rossiyskih-raket.html

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Застосунок «Повітряна тривога» надсилатиме попередження про підвищену небезпеку в окремих містах та громадах. В оновленій версії 6.0 сповіщення про наближення ракети чи безпілотного літального апарата надходитиме додатково під час дії загальної тривоги, щоб сповіщати людей про загрозу саме для їхньої локації.

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Оновлення вже доступне для користувачів iOS та Android. Про це сьогодні, 28 лютого, повідомляється у в блозі розробника додатку Ajax Systems.

Також до застосунку додали:

налаштування гучності сповіщення «Підвищена небезпека!»;

сповіщення, якщо повідомлення «Підвищена небезпека!» перестають надходити.

Крім того, розробники випустили окремий застосунок-віджет «Мапа тривог», який можна додати на екран телефона для постійного моніторингу безпекової ситуації.

Зазначається, що додаток «Повітряна тривога» завантажили вже понад 26 млн разів та активно використовують понад 6 млн користувачів. Наразі в додатку можна отримати попередження про ракетні удари, артилерійські обстріли, вуличні бої, радіаційну, хімічну загрози, стихійні лиха та важливі сповіщення від ОВА та Цивільного Захисту України.