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Ракурс
У додатку «Повітряна тривога» з’являться нові функції, фото: Ajax Systems

Оновлений додаток «Повітряна тривога» сповіщатиме про наближення російських ракет

28 лют 2024, 22:56
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Застосунок «Повітряна тривога» надсилатиме попередження про підвищену небезпеку в окремих містах та громадах. В оновленій версії 6.0 сповіщення про наближення ракети чи безпілотного літального апарата надходитиме додатково під час дії загальної тривоги, щоб сповіщати людей про загрозу саме для їхньої локації.


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Оновлення вже доступне для користувачів iOS та Android. Про це сьогодні, 28 лютого, повідомляється у в блозі розробника додатку Ajax Systems.

Також до застосунку додали:

  • налаштування гучності сповіщення «Підвищена небезпека!»;
  • сповіщення, якщо повідомлення «Підвищена небезпека!» перестають надходити.

Крім того, розробники випустили окремий застосунок-віджет «Мапа тривог», який можна додати на екран телефона для постійного моніторингу безпекової ситуації.

Зазначається, що додаток «Повітряна тривога» завантажили вже понад 26 млн разів та активно використовують понад 6 млн користувачів. Наразі в додатку можна отримати попередження про ракетні удари, артилерійські обстріли, вуличні бої, радіаційну, хімічну загрози, стихійні лиха та важливі сповіщення від ОВА та Цивільного Захисту України.

Джерело: Ракурс


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