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Ракурс
Штурмовую группу россиян остановили сбросами с дронов

Штурмовую группу россиян остановили сбросами с дронов (ВИДЕО)

29 фев 2024, 15:59
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Цілу штурмову групу російських агресорів нейтралізовали виключно за допомогою скидів з дронів.


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Відео роботи аеробомберів 5-ї окремої штурмової Київської бригади на Бахмутському напрямку оприлюднили на Фейсбук-сторінці бригади.

Як видно з відео, скиди ліквідували чи поранили до десяти росіян.

Источник: Ракурс


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