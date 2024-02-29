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Штурмовую группу россиян остановили сбросами с дронов
Штурмовую группу россиян остановили сбросами с дронов (ВИДЕО)https://racurs.ua/n192864-shturmovuu-gruppu-rossiyan-ostanovili-sbrosami-s-dronov-video.htmlРакурс
Цілу штурмову групу російських агресорів нейтралізовали виключно за допомогою скидів з дронів.
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Відео роботи аеробомберів 5-ї окремої штурмової Київської бригади на Бахмутському напрямку оприлюднили на Фейсбук-сторінці бригади.
Як видно з відео, скиди ліквідували чи поранили до десяти росіян.
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