Ціла штурмова група противника була нейтралізована виключно за допомогою скидів з дронів

Штурмову групу росіян зупинили скидами з дронів (ВІДЕО)

https://racurs.ua/ua/n192864-shturmovu-grupu-rosiyan-zupynyly-skydamy-z-droniv-video.html

29 лют 2024, 15:59 999

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