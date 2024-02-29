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Ракурс
Ціла штурмова група противника була нейтралізована виключно за допомогою скидів з дронів

Штурмову групу росіян зупинили скидами з дронів (ВІДЕО)

29 лют 2024, 15:59
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Цілу штурмову групу російських агресорів нейтралізовали виключно за допомогою скидів з дронів.


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Відео роботи аеробомберів 5-ї окремої штурмової Київської бригади на Бахмутському напрямку оприлюднили на Фейсбук-сторінці бригади.

Як видно з відео, скиди ліквідували чи поранили до десяти росіян.

Джерело: Ракурс


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