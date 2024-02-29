Россияне наваливаются на Часов Яр

Російські війська сунуть на Часів Яр. На Бахмутському напрямку вони намагаються захопити села Іванівське і Богданівка.

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Там уже тривають бої, заявив начальник пресслужби угруповання військ «Хортиця» Ілля Євлаш.

Ворог активно застосовує штурмові групи, спецпризначенців і підтягує резерви. Також захисників постійно атакують «Ланцетами», FPV-дронами, авіацією та обстрілюють з артилерії. росія активно застосовує штурмові групи «Шторм Z», «Шторм V», мотострілецькі полки та бригади.

За словами речника, той частковий «успіх», який подекуди на цьому напрямку має ворог — пов’язаний із тим, що російські війська підтягують резерви, пускають в хід більші сили. Це крім мотострілецьких бригад, яких на Авдіївському напрямку одразу п’ять залучено, підрозділи спеціального призначення, навіть тихоокеанські підрозділи. Ворог там атакує вже не просто малими штурмовими групами, а атакує підрозділами чисельністю як мінімум рота, а то і до батальйону.

Ситуація складна і динамічна. Звичайно, росіяни знищуються. Чим більше їх наступає, тим більше їх знищується, — резюмував речник ОСУВ «Таврія».

Загалом, в операційній зоні ОСУВ Таврія ворог за минулу добу завдав 31 авіаудар, провів 66 бойових зіткнень та здійснив 1093 артобстріли. Загальні втрати росіян у живій силі склали 561 особу.