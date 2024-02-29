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Російські війська сунуть на Часів Яр
Росіяни сунуть на Часів Яр (КАРТА)https://racurs.ua/ua/n192866-rosiyany-sunut-na-chasiv-yar-karta.htmlРакурс
Російські війська сунуть на Часів Яр. На Бахмутському напрямку вони намагаються захопити села Іванівське і Богданівка.
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Там уже тривають бої, заявив начальник пресслужби угруповання військ «Хортиця» Ілля Євлаш.
Ворог активно застосовує штурмові групи, спецпризначенців і підтягує резерви. Також захисників постійно атакують «Ланцетами», FPV-дронами, авіацією та обстрілюють з артилерії. росія активно застосовує штурмові групи «Шторм Z», «Шторм V», мотострілецькі полки та бригади.
На Авдіївському напрямку росіяни зосереджують найбільші атакувальні зусилля. Тут відбито 25 атак ворога в районах населених пунктів Бердичі, Орлівка, Тоненьке, Первомайське, Невельське Донецької області, — повідомив речник ОСУВ «Таврія» Дмитро Лиховій.
За словами речника, той частковий «успіх», який подекуди на цьому напрямку має ворог — пов’язаний із тим, що російські війська підтягують резерви, пускають в хід більші сили. Це крім мотострілецьких бригад, яких на Авдіївському напрямку одразу п’ять залучено, підрозділи спеціального призначення, навіть тихоокеанські підрозділи. Ворог там атакує вже не просто малими штурмовими групами, а атакує підрозділами чисельністю як мінімум рота, а то і до батальйону.
Ситуація складна і динамічна. Звичайно, росіяни знищуються. Чим більше їх наступає, тим більше їх знищується, — резюмував речник ОСУВ «Таврія».
Загалом, в операційній зоні ОСУВ Таврія ворог за минулу добу завдав 31 авіаудар, провів 66 бойових зіткнень та здійснив 1093 артобстріли. Загальні втрати росіян у живій силі склали 561 особу.
Загальні втрати ворога в озброєнні та військовій техніці минулої доби становлять 38 одиниць, не враховуючи БпЛА. Зокрема, 7 танків, 9 ББМ, 2 артсистеми, 1 засіб ППО, 19 автомобілів та ще один важливий об'єкт ворога. Нейтралізовано або збито 358 БпЛА різних типів. За минулу добу ще 11 окупантів були взяті в полон, — повідомив командувач ОСУВ «Таврія» Олександр Тарнавський.
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