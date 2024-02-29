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Трамп запланировал встречу с Орбаном
Трамп запланировал встречу с Орбаномhttps://racurs.ua/n192869-tramp-zaplaniroval-vstrechu-s-orbanom.htmlРакурс
Екс-президент США Дональд Трамп наступного тижня зустрінеться з очільником угорського уряду Віктором Орбаном.
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Їхня зустріч відбудеться у клубі Трампа Mar-a-Lago у Палм-Біч, пише New York Times та Bloomberg. Видання припускають, що так Трамп хоче зарекомендувати себе «президентом у вигнанні».
Що саме вони обговорюватимуть — невідомо. Однак Трамп часто позитивно відгукувався про Орбана і підтримував його розбіжності у поглядах з іншими лідерами ЄС, зокрема на війну росії в Україні
За словами джерел, угорський прем'єр хотів зустрітися із Трампом. Їхні відносини завʼязалися, коли останній ще був президентом США. Експрезидент США часто позитивно відгукувався про Орбана у своїх промовах після того, як покинув Білий дім. Пізніше Трамп підтримав Орбана на четвертий термін у 2022 році. Наразі Орбан виступає за переобрання Трампа.
Офіційно ні у штабі американського політика, ні в Орбана можливий візит не коментували.
Зустріч у Мар-а-Лаго підкреслює, що Трамп все більше посилює свій вплив на питання зовнішньої політики ще під час передвиборчої кампанії, оскільки він наближається до номінації на посаду президента від Республіканської партії та ймовірного реваншу на загальних виборах проти президента Джо Байдена, — йдеться у матеріалі Bloomberg.
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