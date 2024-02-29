Трамп запланував зустріч з Орбаном

Трамп наступного тижня зустрінеться з Орбаном

https://racurs.ua/ua/n192869-tramp-zaplanuvav-zustrich-z-orbanom.html

Ракурс

Екс-президент США Дональд Трамп наступного тижня зустрінеться з очільником угорського уряду Віктором Орбаном.

.

Їхня зустріч відбудеться у клубі Трампа Mar-a-Lago у Палм-Біч, пише New York Times та Bloomberg. Видання припускають, що так Трамп хоче зарекомендувати себе «президентом у вигнанні».

Що саме вони обговорюватимуть — невідомо. Однак Трамп часто позитивно відгукувався про Орбана і підтримував його розбіжності у поглядах з іншими лідерами ЄС, зокрема на війну росії в Україні

За словами джерел, угорський прем'єр хотів зустрітися із Трампом. Їхні відносини завʼязалися, коли останній ще був президентом США. Експрезидент США часто позитивно відгукувався про Орбана у своїх промовах після того, як покинув Білий дім. Пізніше Трамп підтримав Орбана на четвертий термін у 2022 році. Наразі Орбан виступає за переобрання Трампа.

Офіційно ні у штабі американського політика, ні в Орбана можливий візит не коментували.