Российская армия делает мощный рывок на Часов Яр. Фото:

https://racurs.ua/n192893-rossiyskaya-armiya-delaet-moschnyy-ryvok-na-chasov-yar-komandovanie.html

Ракурс

Окупаційна армія росії робить потужний ривок на Часів Яр Донецької області.

.

Командування країни-агресора розглядає цей населений пункт ключовим для продовження наступу на Костянтинівку та Краматорсько-Слов'янську агломерацію. Про це 1 березня речник оперативно-стратегічного угруповання військ «Хортиця» повідомив Ілля Євлаш в ефірі «Радіо Свобода».

За його словами, доступ до Часового Яру відкриє ворогу дорогу для продовження їхніх наступальних дій, плацдарм для наступу на Костянтинівку.

Речник наголосив, що навколо Часового Яру зведено декілька кіл оборони. Місто захищають мінні поля, як протитанкові, так і протипіхотні. Укріплення захищені насипами та протитанковими валами, щоб перешкодити просування важкої техніки російської армії.

Нагадаємо, в Генштабу ЗСУ заявляли що ворог активізувався по всій лінії фронту й здійснив атаку на новій ділянці — на Оріхівському напрямку. Сили оборони відбито атаку противника в районі Роботиного Запорізької області. Найгарячішою ділянкою фронту залишається Донецька область, а саме Новопавлівський та Авдіївський напрямки.

Джерело: «Радіо Свобода»