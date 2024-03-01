Російські окупанти намагалися атакувати по всій лінії фронту. Фото:

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Бойові дії в Україні не припиняються — упродовж 19 лютого на фронті відбулося 83 бойових зіткнення.

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Ворог активізувався по всій лінії фронту. Зокрема, ворог здійснив атаку на новій ділянці — на Оріхівському напрямку Сили оборони відбито атаку противника в районі Роботиного Запорізької області. Найгарячішою ділянкою фронту залишається Донецька область. Про це йдеться у ранковому зведенні Генерального штабу ЗСУ за 1 березня.

Зокрема, в районах Красногорівка, Георгіївка, Побєда та Новомихайлівка на Новопавлівському напрямку росіяни 30 разів намагався прорвати оборону захисників. А на Авдіївському напрямку українські військові відбили 25 штурмів противника у районах Бердичів, Орлівки, Тоненького, Первомайського, Невельського.

На Лиманському напрямку Збройні сили відбили 12 атак росіян у районах Тернів, Ямполівки Донецької області та Білогорівки Луганської області. Дві ворожі атаки були зупинені на Куп’янському напрямку в районах Петропавлівкм та Табаївки Харківської області. Ще два ворожі штурми відбили неподалік Іванівського та Кліщіївки на Бахмутському напрямку.

На Херсонському напрямку українські бійці досі утримують позиції й відбивають ворожі атаки. Вчора противник здійснив чотири марні штурми позицій наших військ на лівобережжі Дніпра.

Сили оборони не лише відбивалися, але й завдавали ворогу болючих ударів. Зокрема, українська авіація завдала ударів по 10 районах зосередження особового складу противника.

Ракетні війська уразили три райони зосередження особового складу, озброєння і військової техніки, три реактивні системи залпового вогню БМ-21 «Град», два артилерійські засоби, два пункти управління, склад боєприпасів та засіб радіоелектронної боротьби противника.

Нагадаємо, видання Bloomberg інформувало, що Україна намагатиметься утримати лінію фронту впродовж наступних шести місяців, до отримання F-16 та збільшення виробництва західних боєприпасів.