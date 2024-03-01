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Смерть пожинает жатву из россиян - на видео с фронта более трех десятков тел и кинутый Т-80
Смерть пожинает жатву из россиян — на видео с фронта более трех десятков тел и кинутый Т-80https://racurs.ua/n192904-smert-pojinaet-jatvu-iz-rossiyan-na-video-s-fronta-bolee-treh-desyatkov-tel-i-kinutyy-t-80.htmlРакурс
Велика кількість тіл російських військових поряд з підбитим Т-80БВ в захопленому окупантами Степовому — це та ціна, яку платить росія за просування буквально на сотні метрів по чужій території.
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У мережі опублікували відео танка Т-80БВ російської армії. Він пошкоджений та покинутий біля Степового (район Авдіївки), а поруч з ним «засмагають» кілька десятків знищених росіян.
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