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Смерть пожинает жатву из россиян - на видео с фронта более трех десятков тел и кинутый Т-80

Смерть пожинает жатву из россиян — на видео с фронта более трех десятков тел и кинутый Т-80

1 мар 2024, 17:57
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Велика кількість тіл російських військових поряд з підбитим Т-80БВ в захопленому окупантами Степовому — це та ціна, яку платить росія за просування буквально на сотні метрів по чужій території.


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У мережі опублікували відео танка Т-80БВ російської армії. Він пошкоджений та покинутий біля Степового (район Авдіївки), а поруч з ним «засмагають» кілька десятків знищених росіян.

Російські пабліки повідомляють про знищення 37 військовослужбовців ЗС рф — штурмового взводу.

Источник: Ракурс


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