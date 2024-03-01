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Смерть пожинає жнива з росіян - на відео з фронту понад три десятки тіл та покинутий Т-80
Смерть пожинає жнива з росіян — на відео з фронту понад три десятки тіл та покинутий Т-80https://racurs.ua/ua/n192904-smert-pojynaie-jnyva-z-rosiyan-na-video-z-frontu-ponad-try-desyatky-til-ta-pokynutyy-t-80.htmlРакурс
Велика кількість тіл російських військових поряд з підбитим Т-80БВ в захопленому окупантами Степовому — це та ціна, яку платить росія за просування буквально на сотні метрів по чужій території.
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У мережі опублікували відео танка Т-80БВ російської армії. Він пошкоджений та покинутий біля Степового (район Авдіївки), а поруч з ним «засмагають» кілька десятків знищених росіян.
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