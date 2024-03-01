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Смерть пожинає жнива з росіян - на відео з фронту понад три десятки тіл та покинутий Т-80

Смерть пожинає жнива з росіян — на відео з фронту понад три десятки тіл та покинутий Т-80

1 бер 2024, 17:57
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Велика кількість тіл російських військових поряд з підбитим Т-80БВ в захопленому окупантами Степовому — це та ціна, яку платить росія за просування буквально на сотні метрів по чужій території.


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У мережі опублікували відео танка Т-80БВ російської армії. Він пошкоджений та покинутий біля Степового (район Авдіївки), а поруч з ним «засмагають» кілька десятків знищених росіян.

Російські пабліки повідомляють про знищення 37 військовослужбовців ЗС рф — штурмового взводу.

Джерело: Ракурс


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