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Аргентина передала Украине два Ми-171Е, которые страна ранее заказала в россии
Аргентина передала Украине два Ми-171Е, которые страна ранее заказала в россииhttps://racurs.ua/n192914-argentina-peredala-ukraine-dva-mi-171e-kotorye-strana-ranee-zakazala-v-rossii.htmlРакурс
Аргентина передала Україні два гелікоптери Мі-171Е, які країна раніше замовила у росії.
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Про це повідомляє видання Financial Times.
Президент Хав'єр Мілей визначив пріоритетними альянси з «країнами, які захищають свободу», — США, Ізраїлем, який він відвідав на початку цього місяця, а також Україною, якій він передав два військові гелікоптери російського виробництва, — йдеться в повідомленні видання.
Нагадаємо, що про початок розгляду можливості передачі Україні цих гелікоптерів повідомлялося на початку грудня.
За деякими даними, США запропонували включити залишкову вартість гелікоптерів у перерахунок перших платежів за купівлю Буенос-Айресом винищувачів F-16 із данського арсеналу.
Обидва гелікоптери з номерами H94 та H95 виведені з експлуатації. Вони досягли своєї ресурсної межі до проведення планового капітального огляду.
Контракт на постачання двох російських Ми-171Е Аргентині був підписаний з «Рособоронэкспортом» наприкінці серпня 2010 року в Буенос-Айресі.
Це перша закупівля Аргентиною техніки російського виробництва. Вартість продажу оцінювалася у 20 мільйонів євро, контракт також передбачав навчання аргентинських льотчиків та технічних фахівців.
При покупці було передбачено опціон ще на три машини, який так і не був реалізований.
«Мілітарний» пише, що основним завданням Мі-171Е стало постачання припасів на аргентинські станції в Антарктиці й виконання пошуково-рятувальних операцій. Для цього обидва гелікоптери отримали яскраве оранжево-біле забарвлення та оснащувалися рятувальним обладнанням.
Укладання контракту на проведення планових робіт з технічного обслуговування відклали через пандемію COVID-19, а згодом у зв’язку з санкціями проти росії.
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