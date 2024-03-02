Ракурсhttps://racurs.ua/
Последствия ночных обстрелов Одессы. Фото: ГСЧС
Зеленский отреагировал на ночные удары по Одессе и Харькову (ВИДЕО)https://racurs.ua/n192922-zelenskiy-otreagiroval-na-nochnye-udary-po-odesse-i-harkovu-video.htmlРакурс
Армія росії продовжує воювати проти цивільних людей в Україні.
.
Вночі ворожі «Шахеди» били по Харкову, Одесі, містах Сумської області. Один із дронів влучив в одеську багатоповерхівку та зруйнував 18 квартир. Наразі в Одесі відомо про двох загиблих. Серед восьми постраждалих є дитина. Про це президент України Володимир Зеленський повідомив у Telegram.
Глава держави звернувся до союзників та закликав надати ЗСУ ще більше систем протиповітряної оборони.
Потрібно посилювати український повітряний щит, щоб додати захисту нашим людям від російського терору. Більше систем ППО, більше ракет для ППО — це те, що зберігає життя, — зазначив президент.
Нагадаємо, у ніч проти 2 березня ворог атакував Одесу вісьмома ударними дронами типу «Шахед» з акваторії Чорного моря. Підрозділи ППО знищили сім безпілотників, але один дрон під час маневрів серед житлових кварталів влучив в дев’ятиповерхівку. Загинули мирні мешканці.
Срок полномочий президента: юридические аргументы или политические расчеты
Смерть экссоветницы Кучмы, бывшей заместительницы генпрокурора Ольги Колинько и первые промахи полиции
Коллаборационизм существует в каждой войне и борьба с ним является обязательной составляющей победы — председатель Кассационного уголовного суда
Загрузка...