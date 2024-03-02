Последствия ночных обстрелов Одессы. Фото: ГСЧС

https://racurs.ua/n192922-zelenskiy-otreagiroval-na-nochnye-udary-po-odesse-i-harkovu-video.html

Ракурс

Армія росії продовжує воювати проти цивільних людей в Україні.

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Вночі ворожі «Шахеди» били по Харкову, Одесі, містах Сумської області. Один із дронів влучив в одеську багатоповерхівку та зруйнував 18 квартир. Наразі в Одесі відомо про двох загиблих. Серед восьми постраждалих є дитина. Про це президент України Володимир Зеленський повідомив у Telegram.

Глава держави звернувся до союзників та закликав надати ЗСУ ще більше систем протиповітряної оборони.

Потрібно посилювати український повітряний щит, щоб додати захисту нашим людям від російського терору. Більше систем ППО, більше ракет для ППО — це те, що зберігає життя, — зазначив президент.

Нагадаємо, у ніч проти 2 березня ворог атакував Одесу вісьмома ударними дронами типу «Шахед» з акваторії Чорного моря. Підрозділи ППО знищили сім безпілотників, але один дрон під час маневрів серед житлових кварталів влучив в дев’ятиповерхівку. Загинули мирні мешканці.