Рашисты закрыли для украинцев диспансеры на ВОТ

Ракурсhttps://racurs.ua/
На оккупированных территориях продолжают притеснять украинцев, фото: FreePik
Рашисты закрыли для украинцев диспансеры на ВОТhttps://racurs.ua/n192936-rashisty-zakryli-dlya-ukraincev-dispansery-na-vot.htmlРакурс
Російські загарбники продовжують політику обмеження прав українців на рідній землі.
.
Про це сьогодні, 2 березня, повідомляється на сайті Центру національного спротиву.
На тимчасово окупованих територіях росіяни заборонили для українців диспансеризацію. Таким чином вони спонукають місцевих мешканців отримувати паспорт рф, — вказано в повідомленні.
Зазначається, що при отриманні паспорта рф українців змушують писати відмову від українського громадянства, хоча це не визнається українським законодавством та не вимагається російським.
Кожен дотичний до обмеження прав українців на рідній землі неодмінно понесе відповідальність за свої дії, — наголошують у ЦНС і закликають повідомляти про зрадників до відповідного чат-бота.
Читайте также
Легитимность президента: как не допустить кризиса 20 мая — мнения судей КСУ
Срок полномочий президента: юридические аргументы или политические расчеты
Смерть экссоветницы Кучмы, бывшей заместительницы генпрокурора Ольги Колинько и первые промахи полиции
Коллаборационизм существует в каждой войне и борьба с ним является обязательной составляющей победы — председатель Кассационного уголовного суда
Загрузка...