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На оккупированных территориях продолжают притеснять украинцев, фото: FreePik

Рашисты закрыли для украинцев диспансеры на ВОТ

2 мар 2024, 18:02
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Російські загарбники продовжують політику обмеження прав українців на рідній землі.


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Про це сьогодні, 2 березня, повідомляється на сайті Центру національного спротиву.

На тимчасово окупованих територіях росіяни заборонили для українців диспансеризацію. Таким чином вони спонукають місцевих мешканців отримувати паспорт рф, — вказано в повідомленні.

Зазначається, що при отриманні паспорта рф українців змушують писати відмову від українського громадянства, хоча це не визнається українським законодавством та не вимагається російським.

Кожен дотичний до обмеження прав українців на рідній землі неодмінно понесе відповідальність за свої дії, — наголошують у ЦНС і закликають повідомляти про зрадників до відповідного чат-бота.

Источник: Ракурс


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