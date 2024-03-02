Рашисти закрили для українців диспансери на ТОТ

На окупованих територіях продовжують утискати українців, фото: FreePik

https://racurs.ua/ua/n192936-rashysty-zakryly-dlya-ukrayinciv-dyspansery-na-tot.html

Ракурс

Російські загарбники продовжують політику обмеження прав українців на рідній землі.

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Про це сьогодні, 2 березня, повідомляється на сайті Центру національного спротиву.

На тимчасово окупованих територіях росіяни заборонили для українців диспансеризацію. Таким чином вони спонукають місцевих мешканців отримувати паспорт рф, — вказано в повідомленні.

Зазначається, що при отриманні паспорта рф українців змушують писати відмову від українського громадянства, хоча це не визнається українським законодавством та не вимагається російським.