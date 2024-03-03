Трамп выиграл кокусы в трех штатах

https://racurs.ua/n192948-tramp-vyigral-kokusy-v-treh-shtatah.html

Ракурс

Дональд Трамп легко переміг на республіканських кокусах у Мічигані, де його партія розкололася через чвари.

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За даними Edison Research, колишній президент США у суботу також виграв кокуси у штатах Міссурі та Айдахо.

Кокуси — збори прихильників та членів партії. На відміну від праймеріз, які проводять владу штатів перед президентськими виборами в США, кокуси влаштовує партійний апарат. Від їх результатів залежить голосування за кандидата у президенти на з’їзді (він пройде влітку).

У всіх трьох штатах Трамп розгромив Ніккі Хейлі, свого останнього суперника, що залишився, на посаду президента від Республіканської партії, наблизившись до того, щоб стати кандидатом, констатує Reuters.

За даними Республіканської партії штату, у Мічигані Трамп випередив Хейлі у всіх 13 округах, які брали участь у кокусах з висунення кандидатів. Він переміг, отримавши майже 98% підтримки (1 тис. 575 голосів проти всього 36 за Хейлі).

У Хейлі закінчується час, щоб змінити хід перегонів за висування від Республіканської партії. «Супервівторок» 5 березня — найважливіший день праймеріз, коли голосуватимуть 15 штатів, нагадує Reuters.

Маючи за плечима перемоги в Айові, Нью-Гемпширі, Неваді, Віргінських островах США, Південній Кароліні, а тепер ще й у Мічигані, Міссурі та Айдахо, Трамп став безперечним лідером перегонів, а Хейлі тримається завдяки підтримці з боку спонсорів, зацікавлених в альтернативі президенту.

Колишній президент США Дональд Трамп випереджає чинного президента Джо Байдена на п’ять відсотків, якби президентські вибори 2024 року відбувалися сьогодні. Про це засвідчило опитування The New York Times та Сієнського коледжу.

48% виборців сказали, що проголосували б за колишнього президента, 43% у відповідь на те саме запитання сказали, що проголосували б за Байдена.

Опитування також показало, що 65% опитаних виборців вважають, що Сполучені Штати рухаються у неправильному напрямку, тоді як 24% вважають, що країна перебуває на правильному шляху.