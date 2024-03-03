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Строительство фортификационных сооружений. Фото: The Telegraph
Рекордную сумму выделил Кабмин на строительство фортификаций на Запорожьеhttps://racurs.ua/n192967-rekordnuu-summu-vydelil-kabmin-na-stroitelstvo-fortifikaciy-na-zaporoje.htmlРакурс
На будівництво фортифікаційних споруд на Запорізькому напрямку виділили рекордну суму.
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На це Кабінет міністрів України виділив 1,3 млрд грн. Будівництво фортифікацій в регіоні проводять зранку і продовжують пізно ввечері. Деякі роботи здійснюються у нічний час. Про це голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров повідомив у Telegram.
Все робиться для того, щоб якомога швидше надати відчуття безпеки і цивільним мешканцям на території Запорізької області, і, звичайно, військовим, — запевнив він.
Федоров додав, що до будівництва залучені, як цивільні підрядники, так і військові. Пообіцяв, що роботи будуть виконані в найкоротші терміни.
За словами очільник ОВА, основна задача будівництва полягає в тому, щоб бійці Сил оборони відчували себе спокійніше і були готові до будь-якого розвитку подій.
Нагадаємо, у січні видання The Telegraph повідомляло, що Україна копає власну «лінію Суровікіна» проти російського наступу. Повідомлялося, що планується побудувати понад 965 км нових бетонних траншів та підземних командних пунктів.
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