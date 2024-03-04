Рашисты ночью трижды обстреляли из артиллерии Николаевщину

Ракурсhttps://racurs.ua/
Российские захватчики в ночь на 4 марта обстреливали Николаевщину, фото: «РБК»
Рашисты ночью трижды обстреляли из артиллерии Николаевщинуhttps://racurs.ua/n192979-rashisty-nochu-trijdy-obstrelyali-iz-artillerii-nikolaevschinu.htmlРакурс
Російські загарбники продовжують здійснювати обстріли Миколаївщини.
.
Про це повідомляє прес-служба Миколаївської ОВА.
Зафіксовані такі випадки:
- місто Очаків та акваторію Очаківської громади російські загарбники обстрілювали з артилерії вчора, 3 березня, о 08.58, 12.13, 13.48, 20.35 та сьогодні, 4 березня, о 00.15. Постраждалих немає;
- населений пункт Куцурубської громади перебував під ворожим артилерійським обстрілом вчора о 10.01 та сьогодні о 00.16 та 01.28. Постраждалих немає.
- 3 березня, о 19.30 ворог завдав ракетного удару балістичною зброєю по відкритій території на околиці населеного пункту Шевченківської громади. В результаті пошкоджено фасад будівлі сільськогосподарського підприємства, постраждалих немає.
Срок полномочий президента: юридические аргументы или политические расчеты
Смерть экссоветницы Кучмы, бывшей заместительницы генпрокурора Ольги Колинько и первые промахи полиции
Коллаборационизм существует в каждой войне и борьба с ним является обязательной составляющей победы — председатель Кассационного уголовного суда
Загрузка...