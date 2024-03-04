Рашисти вночі тричі обстріляли з артилерії Миколаївщину

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Російські загарбники в ніч на 4 березня обстрілювали Миколаївщину, фото: «РБК»
Рашисти вночі тричі обстріляли з артилерії Миколаївщинуhttps://racurs.ua/ua/n192979-rashysty-vnochi-trychi-obstrilyaly-z-artyleriyi-mykolayivschynu.htmlРакурс
Російські загарбники продовжують здійснювати обстріли Миколаївщини.
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Про це повідомляє прес-служба Миколаївської ОВА.
Зафіксовані такі випадки:
- місто Очаків та акваторію Очаківської громади російські загарбники обстрілювали з артилерії вчора, 3 березня, о 08.58, 12.13, 13.48, 20.35 та сьогодні, 4 березня, о 00.15. Постраждалих немає;
- населений пункт Куцурубської громади перебував під ворожим артилерійським обстрілом вчора о 10.01 та сьогодні о 00.16 та 01.28. Постраждалих немає.
- 3 березня, о 19.30 ворог завдав ракетного удару балістичною зброєю по відкритій території на околиці населеного пункту Шевченківської громади. В результаті пошкоджено фасад будівлі сільськогосподарського підприємства, постраждалих немає.
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