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Ракурс
Російські загарбники в ніч на 4 березня обстрілювали Миколаївщину, фото: «РБК»

Рашисти вночі тричі обстріляли з артилерії Миколаївщину

4 бер 2024, 09:59
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Російські загарбники продовжують здійснювати обстріли Миколаївщини.


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Про це повідомляє прес-служба Миколаївської ОВА.

Зафіксовані такі випадки:

  • місто Очаків та акваторію Очаківської громади російські загарбники обстрілювали з артилерії вчора, 3 березня, о 08.58, 12.13, 13.48, 20.35 та сьогодні, 4 березня, о 00.15. Постраждалих немає;
  • населений пункт Куцурубської громади перебував під ворожим артилерійським обстрілом вчора о 10.01 та сьогодні о 00.16 та 01.28. Постраждалих немає.
  • 3 березня, о 19.30 ворог завдав ракетного удару балістичною зброєю по відкритій території на околиці населеного пункту Шевченківської громади. В результаті пошкоджено фасад будівлі сільськогосподарського підприємства, постраждалих немає.

Джерело: Ракурс


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