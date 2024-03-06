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На временно оккупированных территориях наблюдается продовольственный дефицит, фото: Public Domain Pictures

На ВОТ Луганщины возник продовольственный дефицит — ЦНС

6 мар 2024, 15:55
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У магазинах на тимчасово окупованих територіях Луганщини спостерігається продовольчий дефіцит.


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Про це сьогодні, 6 березня, повідомляється на сайті Центру національного спротиву.

Зазначається, що дефіцит є наслідком політики окупаційних адміністрацій, які встановили поріг цін на продукти, намагаючись зменшити соціальне напруження в умовах зростаючої бідності місцевого населення.

Кожен власник магазину має укласти відповідний меморандум з РОА, аби отримати дозвіл на ведення діяльності, — зазначають у ЦНС. — Проте в таких умовах з полиць магазину почали зникати товари, а аби компенсувати втрату прибутків власники обмежили зарплату найманим працівникам. Також в регіоні росте торгівля з-під прилавку.

У ЦНС наголошують, що росія завжди приносить лише війну, бідність та дефіцит й закликають допомогти звільнити від цього тимчасово окуповані території, повідомивши у відповідному чат-боті дані про позиції ворога або пересування колаборантів.

Источник: Ракурс


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