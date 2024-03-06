Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
На тимчасово окупованих територіях спостерігається продовольчий дефіцит, фото: Public Domain Pictures

На ТОТ Луганщини виник продовольчий дефіцит — ЦНС

6 бер 2024, 15:55
999

У магазинах на тимчасово окупованих територіях Луганщини спостерігається продовольчий дефіцит.


.

Про це сьогодні, 6 березня, повідомляється на сайті Центру національного спротиву.

Зазначається, що дефіцит є наслідком політики окупаційних адміністрацій, які встановили поріг цін на продукти, намагаючись зменшити соціальне напруження в умовах зростаючої бідності місцевого населення.

Кожен власник магазину має укласти відповідний меморандум з РОА, аби отримати дозвіл на ведення діяльності, — зазначають у ЦНС. — Проте в таких умовах з полиць магазину почали зникати товари, а аби компенсувати втрату прибутків власники обмежили зарплату найманим працівникам. Також в регіоні росте торгівля з-під прилавку.

У ЦНС наголошують, що росія завжди приносить лише війну, бідність та дефіцит й закликають допомогти звільнити від цього тимчасово окуповані території, повідомивши у відповідному чат-боті дані про позиції ворога або пересування колаборантів.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів