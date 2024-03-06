Ракурсhttps://racurs.ua/
В Беларуси в настоящее время нет достаточного для вторжения количества российских военных, фото: ГПСУ
Угрозы вторжения российских войск из беларуси в настоящее время нет — ГПСУhttps://racurs.ua/n193066-ugrozy-vtorjeniya-rossiyskih-voysk-iz-belarusi-v-nastoyaschee-vremya-net-gpsu.htmlРакурс
На кордоні з білоруссю ситуація стабільна, переміщення техніки та особового складу не зафіксовано.
.
Про це під час брифінгу заявив речник Держприкордонслужби Андрій Демченко, повідомляє агентство «Укрінформ».
На даний момент росія не має на території білорусі достатніх сил, щоб здійснити якісь дії по відношенню до України на цьому напрямку, — наголосив він.
Демченко зазначив, що прикордонники не спостерігають ні переміщення техніки, ні особового складу поблизу кордону. Він додав, що розвідка відстежує ситуацію у білорусі і в разі, якщо відбуватимуться якісь кроки по нарощенню росією своїх сил, будуть ухвалені додаткові рішення на цьому напрямку.
Джерело: «Укрінформ»
Срок полномочий президента: юридические аргументы или политические расчеты
Смерть экссоветницы Кучмы, бывшей заместительницы генпрокурора Ольги Колинько и первые промахи полиции
Коллаборационизм существует в каждой войне и борьба с ним является обязательной составляющей победы — председатель Кассационного уголовного суда
Загрузка...