В Беларуси в настоящее время нет достаточного для вторжения количества российских военных, фото: ГПСУ

https://racurs.ua/n193066-ugrozy-vtorjeniya-rossiyskih-voysk-iz-belarusi-v-nastoyaschee-vremya-net-gpsu.html

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На кордоні з білоруссю ситуація стабільна, переміщення техніки та особового складу не зафіксовано.

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Про це під час брифінгу заявив речник Держприкордонслужби Андрій Демченко, повідомляє агентство «Укрінформ».

На даний момент росія не має на території білорусі достатніх сил, щоб здійснити якісь дії по відношенню до України на цьому напрямку, — наголосив він.

Демченко зазначив, що прикордонники не спостерігають ні переміщення техніки, ні особового складу поблизу кордону. Він додав, що розвідка відстежує ситуацію у білорусі і в разі, якщо відбуватимуться якісь кроки по нарощенню росією своїх сил, будуть ухвалені додаткові рішення на цьому напрямку.

Джерело: «Укрінформ»