ВАКС оставил меру пресечения Пашинскому без изменений

Ракурсhttps://racurs.ua/
Сергей Пашинский, фото: «Википедия»
ВАКС оставил меру пресечения Пашинскому без измененийhttps://racurs.ua/n193106-vaks-ostavil-meru-presecheniya-pashinskomu-bez-izmeneniy.htmlРакурс
Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду залишила без змін запобіжний захід, застосований до колишнього народного депутата Сергія Пашинського.
.
Відповідне рішення було ухвалене на засіданні АП ВАКС сьогодні, 7 березня, повідомляє прес-служба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.
Таким чином, продовжить діяти обраний раніше Пашинському запобіжний захід — тримання під вартою з альтернативою внесення 272,520 млн грн застави. Оскільки заставу за Пашинського було внесено, на нього були покладені відповідні процесуальні обов’язки.
Указане рішення набрало законної сили з моменту проголошення та оскарженню в касаційному порядку не підлягає, — наголошують у САП.
Читайте также
Легитимность президента: как не допустить кризиса 20 мая — мнения судей КСУ
Срок полномочий президента: юридические аргументы или политические расчеты
Смерть экссоветницы Кучмы, бывшей заместительницы генпрокурора Ольги Колинько и первые промахи полиции
Коллаборационизм существует в каждой войне и борьба с ним является обязательной составляющей победы — председатель Кассационного уголовного суда
Загрузка...