Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Сергей Пашинский, фото: «Википедия»

ВАКС оставил меру пресечения Пашинскому без изменений

7 мар 2024, 21:12
999

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду залишила без змін запобіжний захід, застосований до колишнього народного депутата Сергія Пашинського.


.

Відповідне рішення було ухвалене на засіданні АП ВАКС сьогодні, 7 березня, повідомляє прес-служба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Таким чином, продовжить діяти обраний раніше Пашинському запобіжний захід — тримання під вартою з альтернативою внесення 272,520 млн грн застави. Оскільки заставу за Пашинського було внесено, на нього були покладені відповідні процесуальні обов’язки.

Указане рішення набрало законної сили з моменту проголошення та оскарженню в касаційному порядку не підлягає, — наголошують у САП.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров