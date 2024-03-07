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Ракурс
Сергій Пашинський, фото: «Вікіпедія»

ВАКС залишив запобіжний захід Пашинському без змін

7 бер 2024, 21:12
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Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду залишила без змін запобіжний захід, застосований до колишнього народного депутата Сергія Пашинського.


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Відповідне рішення було ухвалене на засіданні АП ВАКС сьогодні, 7 березня, повідомляє прес-служба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Таким чином, продовжить діяти обраний раніше Пашинському запобіжний захід — тримання під вартою з альтернативою внесення 272,520 млн грн застави. Оскільки заставу за Пашинського було внесено, на нього були покладені відповідні процесуальні обов’язки.

Указане рішення набрало законної сили з моменту проголошення та оскарженню в касаційному порядку не підлягає, — наголошують у САП.

Джерело: Ракурс


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