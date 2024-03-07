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СБУ нейтрализовала тысячи кибератак за два года.

Количество нейтрализованных за два года кибератак назвали в СБУ

7 мар 2024, 22:57
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СБУ протягом 2022−2023 років змогла нейтралізувати майже 10 тис. кібератак і кіберінцидентів.


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Порівняно з періодом до повномасштабного російського вторгнення, кількість кібератак зросла втричі.

Про це сьогодні, 7 березня, повідомляє видання «Громадське» з посиланням на відповідь СБУ на відповідний запит.

Зазначається, що:

  • СБУ у межах компетенції постійно вдосконалює систему кіберзахисту та надає відповідні рекомендації органам державної влади;
  • кіберфахівці СБУ та інших уповноважених органів комплексно відстежують, виявляють й усувають потенційні та наявні загрози у кіберпросторі.

Протистояння кібератакам здійснюється, зокрема, за допомогою системи MISP-UA — платформи, яка в режимі реального часу забезпечує обмін даними про кіберризики, атаки та інциденти.

Зареєстровані учасники MISP-UA надають відомості про ознаки можливого ураження, що дає можливість кіберфахівцям СБУ передбачати шляхи атак, потенційні загрози та інструменти нейтралізації для подальшого реагування. СБУ розпочала впровадження MISP-UA у 2018 році на основі досвіду та практик країн ЄС та НАТО.

Джерело: «Громадське»

Источник: Ракурс


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