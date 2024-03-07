Британия выделит 325 млн фунтов на 10 тыс. дронов для Украины

Великобритания закупит для Украины 10 тыс. дронов, фото:

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Велика Британія виділить 325 млн фунтів стерлінгів на закупку для України 10 тис. найсучасніших безпілотників.

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Про це сьогодні, 7 березня, заявив міністр оборони Британії Грант Шеппс під час зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським у Києві, повідомляється на сайті британського уряду.

Інвестиції, які дозволять поставити понад 10 тис. безпілотників для Збройних сил України, дозволять використовувати провідні оборонні підприємства Великої Британії для надання Україні нових передових безпілотних технологій протягом 2024 року, — вказано в повідомленні.

Зазначається, що більшість з цих дронів будуть безпілотниками з видом від першої особи (FPV-дронами). У планах поставки 1 тис. односторонніх ударних безпілотників, які були досліджені і розроблені у Великій Британії, а також розвідувальні і морські безпілотники.

Я посилюю наше зобов’язання озброїти Україну найсучаснішими новими безпілотниками, що надходять безпосередньо з провідних оборонних підприємств Великої Британії — від заводських цехів до лінії фронту. Я закликаю міжнародних партнерів приєднатися до Великої Британії в цих зусиллях, — наголосив Шеппс.

За його словами, ЗСУ з безпрецедентною ефективністю використовують зброю, надану Великою Британією, що дозволило знищити майже 30% чорноморського флоту рф.