Украина может остановить путина, заявил Байден. Скриншот с видео

https://racurs.ua/n193111-ukraina-mojet-ostanovit-putina-bayden-v-obraschenii-k-kongressu-video.html

Ракурс

Україна може зупинити російського диктатора володимира путіна, якщо надати потрібну зброю.

.

Російське вторгнення вдасться зупинити, якщо українська армія отримає зброю, таку яка їй потрібна. Бо путін не зупиниться в Україні, якщо йому вдасться досягти успіху у цій війні. Про це президент США Джо Байден заявив під час промови до Конгресу, яка транслювалася на сторінці Білого дому в YouTube.

З часів Лінкольна і громадянської війни не було таких ударів по демократії, як зараз. Путінська росія вторглася в Україну. Він не зупиниться в Україні. Але Україна може зупинити путіна. Україна може зупинити путіна, якщо ми надамо їм зброю, таку як треба, — наголосив він.

Американський лідер додав, що зараз американська допомога Україні блокується тими, котрі хочуть відійти від світового лідерства. А його попередник і суперник на виборах Дональд Трамп, за словами Байдена, «каже путіну — роби все, що ти хочеш». Підтримку Трампом російської диктатури чинний президент вважає неприйнятною.

Ми мусимо відповісти на виклик путіну. Історія стежить за нами. Ми не можемо поставити Україну, Європу та весь вільний світ під ризик. Я путіну казав дуже прості речі — ми не відійдемо, ми не впадемо, йшлося в промові.

Крім того, Байден заявив, що американські солдати не воюватимуть в Україні проти росії.

Нагадаємо, 18 лютого президент США Джо Байден заявив, що українська армія була змушена піти з Авдіївки після того, як їм довелося унормувати боєприпаси через скорочення запасів унаслідок бездіяльності американського Конгресу. Саме вихід ЗСУ з цього міста призвів до перших помітних успіхів росії за останні кілька місяців.