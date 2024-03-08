Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Уничтожение российского комплекса РЭБ, скриншот видео

HIMARS уничтожил российского «Жителя» на Запорожском направлении (ВИДЕО)

8 мар 2024, 22:27
999

На Запорізькому напрямку оператори розвідувальних безпілотних авіаційних комплексів 3-го окремого полку ССО під час ведення розвідки виявили російську автоматизовану станцію постановки перешкод Р-330 «Житель».


.

Відповідне відео сьогодні, 8 березня, у своєму Telegram-каналі опублікувало Командування Сил спецоперацій ЗСУ.

Оператори ССО певний час супроводжували важливу ціль та надали інформацію ракетно-артилерійському підрозділу Сил оборони для подальшого ураження, — зазначається в описі відео. — Завдяки злагодженій роботі, черговий «Житель» і його екіпаж не вижив під ракетним ударом HIMARS наведеним операторами ССО.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров