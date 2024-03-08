Читайте также
Ракурсhttps://racurs.ua/
Уничтожение российского комплекса РЭБ, скриншот видео
HIMARS уничтожил российского «Жителя» на Запорожском направлении (ВИДЕО)https://racurs.ua/n193139-himars-unichtojil-rossiyskogo-jitelya-na-zaporojskom-napravlenii-video.htmlРакурс
На Запорізькому напрямку оператори розвідувальних безпілотних авіаційних комплексів 3-го окремого полку ССО під час ведення розвідки виявили російську автоматизовану станцію постановки перешкод Р-330 «Житель».
.
Відповідне відео сьогодні, 8 березня, у своєму Telegram-каналі опублікувало Командування Сил спецоперацій ЗСУ.
Оператори ССО певний час супроводжували важливу ціль та надали інформацію ракетно-артилерійському підрозділу Сил оборони для подальшого ураження, — зазначається в описі відео. — Завдяки злагодженій роботі, черговий «Житель» і його екіпаж не вижив під ракетним ударом HIMARS наведеним операторами ССО.
Легитимность президента: как не допустить кризиса 20 мая — мнения судей КСУ
Срок полномочий президента: юридические аргументы или политические расчеты
Смерть экссоветницы Кучмы, бывшей заместительницы генпрокурора Ольги Колинько и первые промахи полиции
Коллаборационизм существует в каждой войне и борьба с ним является обязательной составляющей победы — председатель Кассационного уголовного суда
Загрузка...