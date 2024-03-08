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На Запорізькому напрямку оператори розвідувальних безпілотних авіаційних комплексів 3-го окремого полку ССО під час ведення розвідки виявили російську автоматизовану станцію постановки перешкод Р-330 «Житель».
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Відповідне відео сьогодні, 8 березня, у своєму Telegram-каналі опублікувало Командування Сил спецоперацій ЗСУ.
Оператори ССО певний час супроводжували важливу ціль та надали інформацію ракетно-артилерійському підрозділу Сил оборони для подальшого ураження, — зазначається в описі відео. — Завдяки злагодженій роботі, черговий «Житель» і його екіпаж не вижив під ракетним ударом HIMARS наведеним операторами ССО.
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