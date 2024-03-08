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Ракурс
Вилучення російської авіабомби, скріншот відео

Російську керовану авіабомбу вилучили та знищили на Донеччині (ВІДЕО)

8 бер 2024, 22:06
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Російські загарбники нещодавно завдали чергового удару по Торецьку на Донеччині. Тоді керована авіаційна бомба (КАБ-500) впала на проїжджу частину поблизу житлових будинків у приватному житловому секторі й не здетонувала.


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Прес-служба ДСНС сьогодні, 8 березня, опублікувала відео вилучення цієї авіабомби піротехніками ДСНС.

Рятувальники спільно зі співробітниками Нацполіції евакуювали 44 людини з 29 приватних житлових будинків із зони можливого ураження, — зазначають у відомстві. — Піротехніки ДСНС вилучили небезпечний боєприпас та знищили на спеціальному підривному майданчику.

Джерело: Ракурс


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