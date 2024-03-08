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Извлечение российской авиабомбы, скриншот видео
Российскую управляемую авиабомбу изъяли и уничтожили на Донетчине (ВИДЕО)https://racurs.ua/n193138-rossiyskuu-upravlyaemuu-aviabombu-izyali-i-unichtojili-na-donetchine-video.htmlРакурс
Російські загарбники нещодавно завдали чергового удару по Торецьку на Донеччині. Тоді керована авіаційна бомба (КАБ-500) впала на проїжджу частину поблизу житлових будинків у приватному житловому секторі й не здетонувала.
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Прес-служба ДСНС сьогодні, 8 березня, опублікувала відео вилучення цієї авіабомби піротехніками ДСНС.
Рятувальники спільно зі співробітниками Нацполіції евакуювали 44 людини з 29 приватних житлових будинків із зони можливого ураження, — зазначають у відомстві. — Піротехніки ДСНС вилучили небезпечний боєприпас та знищили на спеціальному підривному майданчику.
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