Извлечение российской авиабомбы, скриншот видео

https://racurs.ua/n193138-rossiyskuu-upravlyaemuu-aviabombu-izyali-i-unichtojili-na-donetchine-video.html

Ракурс

Російські загарбники нещодавно завдали чергового удару по Торецьку на Донеччині. Тоді керована авіаційна бомба (КАБ-500) впала на проїжджу частину поблизу житлових будинків у приватному житловому секторі й не здетонувала.

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Прес-служба ДСНС сьогодні, 8 березня, опублікувала відео вилучення цієї авіабомби піротехніками ДСНС.