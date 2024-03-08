На ВОТ продолжает уменьшаться сеть общественного транспорта

https://racurs.ua/n193140-v-donecke-iz-za-mobilizacii-ne-hvataet-voditeley-svobodnyy-transport-peredaut-armii-rf.html

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У захопленому росіянами Донецьку продовжує зменшуватись мережа громадського транспорту.

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Про це сьогодні, 8 березня, повідомляється на сайті Центру національного спротиву.

Зазначається, що в місті суттєво не вистачає водіїв, оскільки:

більшість чоловічого населення було мобілізовано до лав армії окупанта;

значна частина мешканців покинула місто через відсутність там життєвих умов.

Охочих приїжджати в місто з рф небагато, тому багато «вільних» транспортних засобів окупаційна адміністрація передала армії рф, — зазначають у ЦНС.

У ЦНС закликають допомогти повернути Донецьк до нормального життя, повідомляючи про позиції окупантів у місті до відповідного чат-бота.