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На ТОТ продовжує зменшуватись мережа громадського транспорту
У Донецьку через мобілізацію не вистачає водіїв — «вільний» транспорт передають армії рфhttps://racurs.ua/ua/n193140-u-donecku-cherez-mobilizaciu-ne-vystachaie-vodiyiv-vilnyy-transport-peredaut-armiyi-rf.htmlРакурс
У захопленому росіянами Донецьку продовжує зменшуватись мережа громадського транспорту.
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Про це сьогодні, 8 березня, повідомляється на сайті Центру національного спротиву.
Зазначається, що в місті суттєво не вистачає водіїв, оскільки:
- більшість чоловічого населення було мобілізовано до лав армії окупанта;
- значна частина мешканців покинула місто через відсутність там життєвих умов.
Охочих приїжджати в місто з рф небагато, тому багато «вільних» транспортних засобів окупаційна адміністрація передала армії рф, — зазначають у ЦНС.
У ЦНС закликають допомогти повернути Донецьк до нормального життя, повідомляючи про позиції окупантів у місті до відповідного чат-бота.
Завдяки сучасній зброї Сили Оборони відправлять ворога до пекла без шкоди цивільному населенню, — наголошують у ЦНС.
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