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Ракурс
На ТОТ продовжує зменшуватись мережа громадського транспорту

У Донецьку через мобілізацію не вистачає водіїв — «вільний» транспорт передають армії рф

8 бер 2024, 22:50
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У захопленому росіянами Донецьку продовжує зменшуватись мережа громадського транспорту.


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Про це сьогодні, 8 березня, повідомляється на сайті Центру національного спротиву.

Зазначається, що в місті суттєво не вистачає водіїв, оскільки:

  • більшість чоловічого населення було мобілізовано до лав армії окупанта;
  • значна частина мешканців покинула місто через відсутність там життєвих умов.

Охочих приїжджати в місто з рф небагато, тому багато «вільних» транспортних засобів окупаційна адміністрація передала армії рф, — зазначають у ЦНС.

У ЦНС закликають допомогти повернути Донецьк до нормального життя, повідомляючи про позиції окупантів у місті до відповідного чат-бота.

Завдяки сучасній зброї Сили Оборони відправлять ворога до пекла без шкоди цивільному населенню, — наголошують у ЦНС.

Джерело: Ракурс


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