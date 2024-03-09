Армия рф сбросила авиабомбу на многоэтажку в Херсоне. Фото: Александр Прокудин

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Ракурс

Російська армія пізно ввечері 8 березня атакувала Херсон з авіації.

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Ворог скинув на місто авіабомбу, яка влучила у багатоквартирний житловий будинок. Поранення дістала семирічна дитина, хлопчика «швидка» доставила до лікарні. У постраждалого діагностували вибухову травму та контузію. Він знаходиться у лікарні з травмами середньої тяжкості. Про це голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін повідомив у Telegram.

Також на місці обстрілу рятувальники деблокували двох літніх людей з квартири на третьому поверсі. Їх евакуювали в безпечне місце.

Прокудін також опублікував фото багатоповерхівки, в яку російська армія поцілила авіаційною бомбою.

Нагадаємо, у ніч на 8 березня російська армія атакувала ракетами С-300 Чугуїв у Харківській області. Були руйнування поруч з дев’ятиповерховим житловим будинком. Також пошкоджені магазини, готель та близько 13 автомобілів. Постраждали семеро людей, серед них 16-річний хлопець та дівчинка трьох років місяців.