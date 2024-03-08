Руйнування в Чугуєві. Фото: Олег Синєгубов

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Харківська область знову була під російськими обстрілами.

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Армія рф вночі вдарила по Чугуєву. Зафіксовано руйнування поруч з дев’ятиповерховим житловим будинком. Також пошкоджені магазини, готель та близько 13 автомобілів. На місцях влучань працюють профільні служби. Про це голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов повідомив у Telegram.

В Офісі генерального прокурора повідомили, що постраждали семеро людей, серед них 16-річний хлопець та дівчинка трьох років місяців. Попередньо відомо, що ворог вдарив по місту ракетою типу С-300 з території Бєлгородської області рф.

Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко зазначив у Telegram, що близько 22.00 окупанти вдарили по приватних будинках Куп’янська. Під час розбору завалів виявили тіла двох людей — жінки та чоловіка. Ще один житель був поранений.

А в Донецькій області під обстрілами були Мирноград та Новогродівку. Щонайменше двоє людей постраждали, ще четверо осіб були врятовані підрозділом ДСНС. Внаслідок російської атаки були пошкоджені житлові багатоквартирні будинки, адмінбудівлі, автомобілі.

Нагадаємо, Олег Синєгубов повідомляв, що у Харківській області з деяких населених пунктів на Куп’янському напрямку проведуть примусову евакуацію сімей з дітьми. Також проведуть обов’язкову евакуацію жителів 57 населених пунктів.