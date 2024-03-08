Уночі ППО України знищило 33 з 37 дронів-камікадзе. Фото: ОП

https://racurs.ua/ua/n193112-ppo-zbyla-33-shahedy-v-nebi-ukrayiny-detali-nichnoyi-ataky.html

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Атаку з повітря вночі 8 березня відбивали українські Сили оборони.

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Минулої ночі окупанти атакували південь та схід України. Ворог застосував одну зенітну керовану ракету С-300 та дві керовані авіаційні ракети Х-59. Крім того, противник запустив з окупованої Балаклави в Криму 37 ударних БПЛА типу Shahed. Про це Повітряні сили ЗСУ повідомили у Telegram.

Російський напрям з повітря відбивали зенітні ракетні підрозділи Повітряних сил, мобільні вогневі групи Сил оборони України та засоби радіоелектронної боротьби. Було збито 33 «Шахеди» у межах Кіровоградської, Одеської, Херсонської, Миколаївської та Харківської областей.

Нагадаємо, у ніч на 7 березня росіяни спрямували ударні безпілотники на територію навчального полігону одного з навчальних закладів Державної служби з надзвичайних ситуацій в Харківській області. Було частково зруйновано одноповерхову адміністративну будівлю навчального закладу, виникла пожежа.