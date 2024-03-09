Беспилотники атаковали авиационный завод в российском Таганроге. Фото:

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Ракурс

Російські міста Таганрог та Курськ зазнали атаки безпілотників у ніч на 9 березня.

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Постраждав Таганрозький авіаційний науково-технічний комплекс ім. Г. М. Берієва, який і був, ймовірно, головною ціллю більшості БПЛА. Наліт дронів на Таганрог тривав понад годину, безпілотники летіли з боку моря. Російська влада традиційно заявила про «збиття усіх цілей». Про це губернатор Ростовської області Василь Голубєв повідомив у Telegram

Telegram-канали Astra та Mash пишуть, що поранення отримав співробітник МНС, який брав участь у ліквідації наслідків на землі. Потерпілого госпіталізовано. Поблизу підприємства знаходять уламки дронів. Таганрозький авіаційний комплекс міг постраждати, припускають ЗМІ.

Також гучно було у Курську. Тут, за інформацією місцевої влади, уламки збитого БПЛА впали на дах поліклініки. Через загрозу вибуху евакуйовано пацієнтів реанімації сусідньої лікарні.

Крім того, відомо, що у Бєлгородській області двоє людей загинули, ще один чоловік тяжко поранений.

Міністерство оборони російської федерації заявило, що вночі над російськими регіонами нібито було перехоплено та знищено 47 дронів. Зазначається, що 41 безпілотник «збили» над Ростовською областю, три — над Волгоградською, два — над Курською та один — над Бєлгородською областю.

Нагадаємо, у ніч на 8 березня в Бєлгородській та Волгоградській областях рф було гучно — окупанти звітували про «збиття» 12 нібито українських безпілотників.