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ГПСУ уничтожило технику оккупантов в Херсонской области. Фото:
Пограничники уничтожили технику оккупантов на левобережье Херсонщины (ВИДЕО)https://racurs.ua/n193154-pogranichniki-unichtojili-tehniku-okkupantov-na-levobereje-hersonschiny-video.htmlРакурс
Українські прикордонники продовжують боротьбу з російськими окупантами.
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Зокрема, бійці ДПСУ знищили російську техніку та боєприпаси на лівому березі Херсонської області. Про це Державна прикордонна служба України 9 березня повідомила у Telegram.
Зазначається, що аеророзвідники виявили та знищили ворожу гаубицю, склад з боєкомплектом та російський автомобіль. На цілі загарбників прицільно скидали боєприпаси з БПЛА.
Нагадаємо, Третя штурмова бригада ЗСУ під Авдіївкою Донецької області ліквідувала артилерійську бригаду росіян. Оператори дронів під час розвідки виявили розміщення чотирьох ворожих гаубиць Д-30 та ще двох Д-20 й прицільно відпрацювали по цілях.
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