ДПСУ знищила техніку окупантів на Херсонщині. Фото:

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Українські прикордонники продовжують боротьбу з російськими окупантами.

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Зокрема, бійці ДПСУ знищили російську техніку та боєприпаси на лівому березі Херсонської області. Про це Державна прикордонна служба України 9 березня повідомила у Telegram.

Зазначається, що аеророзвідники виявили та знищили ворожу гаубицю, склад з боєкомплектом та російський автомобіль. На цілі загарбників прицільно скидали боєприпаси з БПЛА.

Нагадаємо, Третя штурмова бригада ЗСУ під Авдіївкою Донецької області ліквідувала артилерійську бригаду росіян. Оператори дронів під час розвідки виявили розміщення чотирьох ворожих гаубиць Д-30 та ще двох Д-20 й прицільно відпрацювали по цілях.