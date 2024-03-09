Британська розвідка проаналізувала успішність ударів України по російських НПЗ. Фото:

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Українські удари по російських нафтопереробних заводах значно скоротили можливості країни-агресора.

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Москва 1 березня запровадила шестимісячну заборону на експорт бензину. Це було зроблено для того, щоб стабілізувати ціни на внутрішньому ринку в умовах зростання попиту. Уряд рф постановою № 243 від 29 лютого 2024 року відновлює експортне ембарго, яке спочатку діяло з 21 вересня до 17 листопада 2023 року. Про це Міністерство оборони Великої Британії 9 березня повідомило в соціальній мережі Х.

Британці припускають, що саме численні удари українських дронів по російських НПЗ тимчасово призвели до скорочення потужностей цих підприємств. А запроваджене внаслідок цього ембарго зменшить тиск на постачальників та дозволить окупантам відремонтувати заводи. Однак відновлення тривати довше, ніж зазвичай, бо санкції Заходу перешкоджають імпорту деяких необхідних компонентів.

Уряд Росії буде особливо чутливим до зростання цін на бензин та інші товари повсякденного попиту напередодні виборів президента Росії 15−17 березня, — наголошує британська розвідка.

Нагадаємо, українські ЗМІ заявили, що 3 лютого безпілотники СБУ уразили установку первинної переробки нафти на нафтопереробному заводі у Волгограді, без якої підприємство втратило «значну частину виробничої потужності».