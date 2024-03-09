США готувалися до ядерного удару рф по Україні. Фото:

https://racurs.ua/ua/n193152-ssha-u-2022-roci-gotuvalysya-do-yadernogo-udaru-rosiyi-po-ukrayini-cnn.html

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Сполучені Штати Америки у 2022 році почали «ретельно готуватися» до можливого удару росії по Україні ядерною зброєю.

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Так, з кінця літа до осені 2022 року Рада національної безпеки США скликала низку засідань, щоб запровадити плани на випадок надзвичайних ситуацій. У Білому домі були всерйоз стурбовані тим, що Москва використає тактичну чи бойову ядерну зброю з метою стримування подальших втрат чи будь-якого потенційного нападу на саму рф. Про це повідомив американський телеканал CNN.

Зазначається, що кінець літа 2022 року було руйнівним періодом для окупантів в Україні, бо Сили оборони. наступали на окупований росіянами Херсон на півдні, а цілі російські частини опинилися під загрозою оточення.

Загарбницька армія постійно відступала з українських територій й у Вашингтоні були стурбовані тим, що втрату Херсону російський диктатор володимир путін може сприйняти, як «пряму загрозу йому та росії».

Відповідно до такої оцінки, за інформацією CNN, країна-агресор могла б розглядати тактичний ядерний удар як стримувальний фактор проти подальших втрат окупованої росією території в Україні, а також будь-якого потенційного нападу з боку інших країн.

Ми повинні були спланувати все так, щоб бути в найкращій позиції на випадок, якщо ця вже немислима подія дійсно відбудеться, — розповів один із представників адміністрації Джо Байдена.

Нагадаємо, у лютому державний секретар США Ентоні Блінкен розказав міністрам закордонних справ Індії та Китаю про те, що росія хоче розмістити ядерну зброю у космосі. Зазначалося, що будь-який ядерний вибух у космосі призведе до знищення не лише американських супутників, а й супутників Пекіна та Нью-Делі.

Джерело: CNN