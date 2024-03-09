СБУ дронами вразила 86 цілей росіян. Фото:

https://racurs.ua/ua/n193151-kontrrozvidnyky-sbu-dronamy-vrazyly-86-ciley-rosiyan-video.html

Ракурс

Служба безпеки України продовжує завдавати росіянам військових втрат на фронті.

.

З початку року військові контррозвідники СБУ вразили 86 цілей військової техніки та озброєння. Співробітники Департаменту військової контррозвідки нищили ворожу техніку з допомогою ударних БПЛА та в координації з артилеристами Збройних сил України. Про це 9 березня повідомив прес-центр спецслужби.

Зазначається, що оператори безпілотників знищили вісім танків, 27 бойових броньованих машин, 16 артилерійських систем та шість реактивних систем залпового вогню.

Крім того, за цей період було уражено:

сім засобів РЕБ та три комплекси «Муром-М»;

зенітну установку ППО;

44 вогневі позиції та укріплення;

42 одиниці військового транспорту;

19 мінометів;

10 складів із боєприпасами та паливно-мастильними матеріалами та інше.

Нагадаємо, Сухопутні війська ЗСУ ударними FPV-дронами на фронті уразили російський танк, гармати, зенітну установку, вантажну та легкову автомобільну техніку під час руху та стоянки. Також було вони завдали удару по засобах зв’язку та бліндажу противника.