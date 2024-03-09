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Объявлены лауреаты Шевченковской премии 2024 года, фото: Комитет по Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко

Шевченковская премия-2024 — названы лауреаты

9 мар 2024, 15:29
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На сайті президента України оприлюднений указ № 143/2024 «Про присудження Національної премії України імені Тараса Шевченка», датований 5 березня.


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Перелік лауреатів сформований на підставі подання Комітету з Національної премії України імені Тараса Шевченка.

Таким чином, премію 2024 року присуджено:

  • артистці Сусанні Джамаладіновій (Джамалі) за альбом «Qirim»;
  • художнику Андрію Єрмоленку за серію художніх робіт «Ukrainian resistance // Український опір»;
  • поету Дмитру Лазуткіну за книгу поезій «Закладка»;
  • журналістам Євгену Малолетці, Мстиславу Чернову, Василисі Степаненко за серію журналістських матеріалів про облогу Маріуполя (репортажі, фото та відеорепортажі, розслідування та фільм «20 днів у Маріуполі»);
  • композиторці Кармеллі Цепколенко за кантати «Читаючи історію» за поезією Оксани Забужко, «Звідки ти, чорна валко, пташина зграє?» за поезією Сергія Жадана, Дуель-Дует для скрипки та контрабасу, Симфонію № 5;
  • поетесі Ярині Чорногуз за книгу поезій «[dasein: оборона присутності]";
  • режисерові-постановнику Івану Уривському, художниці-постановниці Тетяні Овсійчук, хормейстерці Сусанні Карпенко за виставу «Конотопська відьма» за повістю Григорія Квітки-Основ'яненка Національного академічного драматичного театру імені Івана Франка.

На 2024 рік розмір Національної премії України імені Тараса Шевченка 429 тис. грн кожна.

Источник: Ракурс


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