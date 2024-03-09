Объявлены лауреаты Шевченковской премии 2024 года, фото: Комитет по Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко

https://racurs.ua/n193155-shevchenkovskaya-premiya-2024-nazvany-laureaty.html

Ракурс

На сайті президента України оприлюднений указ № 143/2024 «Про присудження Національної премії України імені Тараса Шевченка», датований 5 березня.

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Перелік лауреатів сформований на підставі подання Комітету з Національної премії України імені Тараса Шевченка.

Таким чином, премію 2024 року присуджено:

артистці Сусанні Джамаладіновій (Джамалі) за альбом «Qirim»;

художнику Андрію Єрмоленку за серію художніх робіт «Ukrainian resistance // Український опір»;

поету Дмитру Лазуткіну за книгу поезій «Закладка»;

журналістам Євгену Малолетці, Мстиславу Чернову, Василисі Степаненко за серію журналістських матеріалів про облогу Маріуполя (репортажі, фото та відеорепортажі, розслідування та фільм «20 днів у Маріуполі»);

композиторці Кармеллі Цепколенко за кантати «Читаючи історію» за поезією Оксани Забужко, «Звідки ти, чорна валко, пташина зграє?» за поезією Сергія Жадана, Дуель-Дует для скрипки та контрабасу, Симфонію № 5;

поетесі Ярині Чорногуз за книгу поезій «[dasein: оборона присутності]";

режисерові-постановнику Івану Уривському, художниці-постановниці Тетяні Овсійчук, хормейстерці Сусанні Карпенко за виставу «Конотопська відьма» за повістю Григорія Квітки-Основ'яненка Національного академічного драматичного театру імені Івана Франка.

На 2024 рік розмір Національної премії України імені Тараса Шевченка 429 тис. грн кожна.